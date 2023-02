Sanità: continuità di cura ospedale e territorio, il progetto dell'Umberto I di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'evento è intervenuto tra gli altri, il dott. Fabrizio d’Alba, direttore generale dell'azienda ospedaliero universitaria policlinico Umberto I di Roma. "Questo è un evento molto significativo, perché l'ospedale incontra il territorio e i suoi professionisti, come i medici di medicina generale dando informazioni su se stesso, qualificando quali sono i percorsi di assistenza dentro l'ospedale - ha spiegato d'Alba -. Ma soprattutto rappresentando quali devono essere i raccordi tra l'ospedale e la medicina territoriale. Condividere i modi di fare, avere conoscenza dei luoghi dove i pazienti vengono indirizzati e avere certezza delle fasi della presa in carico, offrono quella tranquillità al medico curante di poter accompagnare verso il policlinico il proprio assistito e danno all'assistito la certezza che nel suo percorso di presa in carico ha il territorio sempre al suo fianco e l'ospedale che interviene e accompagna il cittadino", ha concluso d'Alba. (segue) (Rer)