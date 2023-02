Sanità: continuità di cura ospedale e territorio, il progetto dell'Umberto I di Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo comune deve essere quello di giungere progressivamente a "gruppi di cura" tra ospedale e territorio, gruppi multidisciplinari e multiprofessionali che si confrontano e integrano, rendendo meno rigida la distinzione tra ospedale e territorio, ricostituendo queste due entità intorno al percorso del paziente. E nel concetto di continuità assistenziale, le varie specialità mediche devono avere la possibilità di seguire i pazienti dalla fase acuta in ospedale alla fase di monitoraggio e cura nel territorio. Questo tipo di strutturazione dell’assistenza deve portare al superamento dell’ospedale per intensità di cure, promuovendo un’organizzazione per percorsi e processi, che attraversano le strutture ospedaliere e si estendono in soluzioni di continuità anche nel territorio. Per rendere attiva la collaborazione tra specialisti ospedalieri e medici territoriali di riferimento sono essenziali sistemi di collegamento informatici e digitali. (segue) (Rer)