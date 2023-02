Sanità: continuità di cura ospedale e territorio, il progetto dell'Umberto I di Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel ricco panel di esperti, anche il dott. Fabio D’Andrea, presidente cooperativa sociale Romamed, partnership insieme a Novartis per la realizzazione del progetto. "Noi intendiamo creare sempre delle soluzioni di rete con le strutture ospedaliere per creare nuovi processi di presa in carico dei pazienti - ha dichiarato D'Andrea -. Anche in questo caso presentiamo una piattaforma unica di rete con il policlinico Umberto I per la presa in carico di tre patologie principali: lo scompenso, la psoriasi e le patologie neurologiche. La chiave di questo progetto è non lasciare solo il paziente, seguirlo costantemente in tutti i passaggi per la cura della sua patologia", ha concluso. Alla presentazione del progetto è intervenuta anche la dirigente F.F. della Uoc organizzazione, sviluppo e qualità azienda, dott.ssa Sara Albolino che ha illustrato la metodologia e lo sviluppo del progetto per il quale sono state individuate tre linee di patologie croniche di interesse, rappresentate dal paziente affetto o con scompenso cardiaco, psoriasi, sclerosi multipla. "Il progetto nasce dal desiderio di facilitare l'accesso all'ospedale da parte del paziente e dalla necessità di costruirgli un percorso che parte dal territorio, per portarlo dentro l'ospedale e, infine, di nuovo sul territorio. Inoltre, c'è la volontà dei medici di medicina generale di volere collaborare, insieme agli specialisti, per creare, per i loro pazienti, questo percorso facilitato", ha detto Albolino. (segue) (Rer)