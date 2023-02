Sanità: continuità di cura ospedale e territorio, il progetto dell'Umberto I di Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto muove da alcuni obiettivi principali: migliorare la continuità di cura e assistenziale H-T per alcuni percorsi individuati; garantire la presa in carico globale del paziente in ambulatori dedicati; creare percorsi e protocolli condivisi tra specialisti del Pui e Mmg; promuovere una comunicazione semplice ed effcace tra specialisti, Mmg e paziente. La transizione digitale e l’innovazione tecnologica sono elementi fondamentali che vanno progettati in maniera continuativa ai percorsi di cura per poter costituire un volano del cambiamento organizzativo. In questa logica si propone il progetto di continuità ospedale territorio realizzato dall’azienda ospedaliero universitaria policlinico Umberto I insieme alla Cooperativa dei medici di medicina generale Romamed. L’iniziativa è stata realizzata in partnership con Novartis. (Rer)