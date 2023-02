Usa: elezioni 2024, Partito democratico approva modifiche a calendario primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale del Partito democratico ha approvato una serie di modifiche al calendario delle primarie in vista delle elezioni presidenziali del 2024. In base al nuovo modello, approvato durante una riunione del Comitato a Philadelphia, i primi Stati a tenere le primarie saranno Carolina del Sud, Nevada, Georgia e Michigan, e non più Iowa e New Hampshire come da tradizione. Una decisione che, come fatto notare anche dal presidente, Joe Biden, rappresenterebbe al meglio la diversità della società statunitense e del Partito democratico. La effettiva entrata in vigore del calendario, in ogni caso, potrebbe richiedere diversi mesi, a causa dell’opposizione di alcuni Stati.(Was)