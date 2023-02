© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana visita i cantieri delle aree di Niardo (Bs) colpite da alluvione nell'esate del 2022.Via Brendibusio, Niardo/Bs (ore 11:30)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa a un pranzo al Bar Enjoy di Niardo (Bs).Bar Enjoy Via Brendibusio, 24,Niardo/Bs (ore 12:30)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa a una conferenza stampa a Cedegolo.Musil, Via Roma,48 Cedegolo/Bs (ore 14:30)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa a un incontro con produttori agricoli.Via XI Febbraio, 4 Piamborno/Bs (ore 16)VARIEIncontro con la candidata alla presidenza della Lombardia sostenuta dal Terzo Polo Letizia Moratti, il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il leader di Azione Carlo Calenda.Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo, 14 (ore 11)Il ministro delle infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini incontra la cittadinanza presso un gazebo della LegaPiazza della Croce, Garbagnate Milanese/Mi (ore 17) (Rem)