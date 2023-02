Lombardia 2023: Bussolati (Pd), Anelli difende chi sparge fake news sui social perché non ha contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anelli difende chi sparge odio e falsità sui social perché non ha contenuti. D'altra parte, per nascondere 5 anni di disastri in sanità, trasporti e case popolari possono solo inventarsi falsità." Così il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati, candidato alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, risponde al capogruppo della Lega in Regione Lombardia Roberto Anelli sulla vicenda delle fake news sponsorizzate su Facebook da una pagina gestita dalla una società che, secondo quanto riportato da un articolo di Fanpage.it, sarebbe stata ingaggiata da Attilio Fontana per seguire la campagna elettorale sui social network. (Rem)