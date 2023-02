Business news: Renault-Nissan, raggiunto accordo per riduzione partecipazione francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault Sa. e Nissan Motor Co. hanno raggiunto un accordo per la significativa riduzione della partecipazione francese al capitale di Nissan, dall'attuale 43 per cento al 15 per cento. I due costruttori di automobili discutevano ormai da anni una ristrutturazione della loro pluridecennale alleanza di capitale, fortemente sbilanciata in favore dell'azienda francese. La riduzione della partecipazione francese a Nissan era stata al centro di un incontro in Giappone tra gli amministratori delegati di Renault e Nissan, Luca de Meo e Makoto Uchida, lo scorso 26 gennaio. (Git)