- Le esportazioni della Corea del Sud sono calate per il quarto mese consecutivo a gennaio, per effetto della debolezza della domanda dalla Cina. È la stima degli economisti, secondo cui il Paese ha visto calare dell'11,3 per cento su base annua le spedizioni in uscita, anche a causa di effetti distorsivi di calendario. (Git)