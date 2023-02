Business news: Cina, Banca centrale rinnova strumenti a sostegno economia e transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina (Pboc) rinnoverà tre strumenti di prestito per rilanciare l’economia e promuovere la transizione verde. Lo ha riferito l’istituto di credito in una nota, aggiungendo che i finanziamenti puntano a ridurre le emissioni fino alla fine del 2024 e l’utilizzo pulito del carbone entro fine anno. Contestualmente, sarà rinnovato uno strumento di rifinanziamento per rilanciare i settori dei trasporti e della logistica fino a giugno prossimo. "Pur garantendo la sicurezza nell'approvvigionamento energetico, la Banca centrale sosterrà la trasformazione verde e a basse emissioni dell’economia, nel tentativo di raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica in modo scientifico ed ordinato”, si legge nella nota. (Cip)