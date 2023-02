Business news: Cina, vendite smartphone calano del 13 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di smartphone in Cina hanno registrato un calo record del 13 per cento nel 2022, toccando i minimi da dieci anni. Lo afferma la società d’analisi di mercato International Data Corporation (Idc) in un rapporto che imputa la performance agli stringenti controlli sul Covid-19 e al conseguente indebolimento della domanda dei consumatori. I dispositivi spediti nel periodo sono stati complessivamente 286 milioni, il volume più basso dal 2013. (Cip)