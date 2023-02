Usa: Pentagono sta valutando la possibilità di abbattere il pallone sonda cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di abbattere il pallone sonda cinese che il Pentagono ha localizzato nei giorni scorsi, e che sta attualmente sorvolando lo spazio aereo Usa. Lo ha confermato al “Wall Street Journal” un funzionario di governo rimasto anonimo, poco dopo che il presidente Joe Biden, parlando della vicenda con i giornalisti, ha affermato che “ce ne occuperemo”. Stando alle ultime informazioni disponibili, il pallone avrebbe sorvolato oggi il territorio della Carolina del Nord e della Carolina del Sud, e si starebbe dirigendo ad Est, verso l’Oceano atlantico. Sempre oggi, a causa della presenza del velivolo, l’Amministrazione federale per l’aviazione (Faa) ha annunciato chiusure parziali nello spazio aereo dei due Stati, sospendendo anche le partenze e gli arrivi in tre aeroporti della Carolina del Sud (Wilmington, Myrtle Beach e Charleston) per ragioni di “sicurezza nazionale”. (Was)