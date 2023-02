Vaticano: Papa Francesco, da religioni responsabilità nella convivenza tra popoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha inviato un videomessaggio in occasione della III Giornata Internazionale della Fratellanza Umana, che ricorre oggi 4 febbraio. Il discorso è stato trasmesso nel corso della cerimonia di assegnazione del Premio Zayed 2023 ispirato al Documento sulla Fratellanza Umana. “Nel condividere sentimenti di fratellanza gli uni per gli altri, siamo chiamati a farci promotori di una cultura di pace che incoraggi il dialogo, la comprensione reciproca, la solidarietà, lo sviluppo sostenibile e l’inclusione”, ha detto il Pontefice ricordando il ruolo delle religioni. Esse, ha sottolineato il Papa, “non hanno la forza politica per imporre la pace, ma, trasformando l’uomo dal di dentro, invitandolo a distaccarsi dal male, esse lo orientano verso un atteggiamento di pace. Le religioni hanno pertanto una responsabilità decisiva nella convivenza tra i popoli: il loro dialogo tesse una trama pacifica, respinge le tentazioni di lacerare il tessuto civile e libera dalla strumentalizzazione delle differenze religiose a fini politici”. “Rilevante – ha ricordato Francesco – è anche il compito delle religioni nel ricordare che il destino dell’uomo va al di là dei beni terreni e si situa in un orizzonte universale”. “Le religioni, per porsi al servizio della fratellanza, hanno bisogno di dialogare fra loro, di conoscersi, di arricchirsi reciprocamente e di approfondire soprattutto ciò che unisce e la collaborazione in vista del bene di tutti”, ha aggiunto il Papa concludendo: “Coltivare la diversità e armonizzare le differenze non è un processo semplice, ma è l’unica via in grado di garantire una pace solida e duratura, è un impegno che richiede di rafforzare la nostra capacità di dialogare con gli altri”. (Civ)