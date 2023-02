Cospito: protesta a Roma tra fumogeni e cori, negozi chiusi al passaggio del corteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negozi chiusi in via Principe Eugenio a Roma, in occasione della manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito. Alcuni esercizi commerciali chiudono le serrande al passaggio del corteo, partito da Piazza Vittorio. Nel frattempo, il corteo avanza, all'altezza di viale Manzoni, tra cori, fumogeni bianchi, verdi e rossi. Alcuni manifestanti reggono gli striscioni, altri sventolano bandiere rosse, nere. I militanti urlano anche contro i giornalisti: "sciacalli". (Rer)