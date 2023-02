Cospito: Calandrini (Fd'I), bisogna stare con le istituzioni non è tempo di polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei momenti difficili bisogna stringersi intorno alle istituzioni. Giorgia Meloni ha evidenziato che, intorno alla vicenda di Alfredo Cospito, non ci troviamo davanti a una delle tante polemiche ordinarie della politica ma dentro una situazione che rischia di diventare grave". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della coommissione Bilancio. "Per questo dobbiamo tenere alta la compattezza di tutti intorno allo Stato e alle sue leggi. Oggi tutti debbono stare da una sola parte quella delle istituzioni. Nessun cedimento è possibile e non è questione di parte ma questione di tutti", spiega.(Rin)