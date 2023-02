Sud Sudan: Papa Francesco al Mausoleo "John Garang" per la preghiera ecumenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Papa Francesco chiude la seconda giornata della sua visita in Sud Sudan presso il Mausoleo “John Garang” di Giuba dove ha luogo la Preghiera ecumenica. Dopo il saluto liturgico e una breve introduzione del reverendo Thomas Tut Puot Mut, presidente della South Sudan Council of Churches (Sscc), si svolge l’atto penitenziale, seguito dall’orazione, dalla prima lettura e dalla lettura del vangelo. Quindi, dopo l’allocuzione dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e l’introduzione del moderatore dell’Assemblea generale della Chiesa di Scozia, il pastore Iain Greenshields, viene recitato il Simbolo degli Apostoli. Ha quindi luogo la preghiera d’intercessione e di misericordia per la nazione nel corso della quale ogni lettore versa l’acqua sugli alberi piantati in precedenza come atto di unità. A questo punto, Papa Francesco pronuncia poi il suo discorso a cui fa seguito la recita del Padre Nostro, la benedizione dei tre leaders religiosi e il canto finale. Al termine dell’incontro, il Pontefice lascerà il Mausoleo “John Garang” e farà rientro in auto alla Nunziatura Apostolica dove cenerà in privato. (Civ)