Cospito: Gasparri (FI), clima caldo, giusto abbassare i toni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Più che condivisibile l'appello del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad abbassare i toni. Un invito che rivolge esplicitamente a trecentosessanta gradi, erga omnes. Nessuno escluso. Ci vuole maggiore calma sia da parte della maggioranza che dall'opposizione, anche perché si sta pericolosamente riscaldando il clima. Quando dei ragazzini disinformati espongono manifesti in cui danno dell'assassino al Presidente della Repubblica e ad altre autorità, vuol dire che stiamo rasentando una soglia pericolosa". Lo dichiara il vicepresidente del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Gli anarchici - prosegue - hanno già dato luogo a violenze negli anni passati e in questi giorni. Le forze dell'ordine sono state aggredite e sono stati incendiati tralicci, automobili e sono state lanciate bottiglie molotov verso le caserme dei carabinieri. L'invito vale per tutti. Anche per chi, come il senatore Verini, si arrampica sugli specchi nelle sue dichiarazioni. Lo conosco come dirigente politico attento ed accorto. Certamente la visita a Cospito, un pericoloso terrorista, ricordiamolo sempre, lo ha indotto a rivolgere quelle domande, che lui stesso ha ammesso, ad alcuni esponenti della criminalità organizzata. Un errore. Certamente - continua Gasparri - non l'unico di questa vicenda. Ma un errore grave. Bisogna confermare il 41 bis e non farsi condizionare da nessuno, né mafioso né anarchico. Bisogna sostenere l'azione del ministro Nordio e dell'attuale maggioranza che non intende mettere in discussione questa misura. Di cui purtroppo, in casi singoli o addirittura in assoluto, è stata chiesta l'abrogazione dall'esponente del Pd Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia, da Gherardo Colombo, ex magistrato che ha ricoperto anche altri incarichi nelle Istituzioni, da intellettuali, giornalisti ed ex politici della sinistra. Pericolosi segnali di cedimento al terrorismo e alla criminalità organizzata. Sui quali certamente anche loro dovranno riflettere, accogliendo l'invito di Giorgia Meloni, che, lo ribadisco, è stato indirizzato a tutti. Nei giorni scorsi - conclude - mi ero permesso anche di citare San Filippo Neri che, come mi ricorda ogni domenica il mio parroco, invitava tutti a 'stare bassi'". (Rin)