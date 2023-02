Italia-Somalia: sottosegretario Perego incontra presidente Sheik Mohamud, "sosterremo istituzioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di stato per la Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha incontrato il presidente somalo, Hassan Sheik Mohamud, nel corso della sua visita nel Paese africano. “L’Italia continuerà a investire a sostegno delle istituzioni e delle popolazioni somale, militarmente, nel campo scolastico e nella sanità. Le questioni somale devono essere affrontate in ogni consesso internazionale!”, ha dichiarato il sottosegretario in un tweet. (Res)