Energia: Finlandia valuta proroga di 20 anni della centrale nucleare di Loviisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia sta valutando di estendere per altri vent’anni il funzionamento della centrale nucleare di Loviisa, lungo la costa meridionale del Paese. Lo ha riferito l’emittente “Yle”. Il ministero degli Affari economici e dell'Occupazione di Helsinki vuole presentare alla società che gestisce il sito, Fortum, una proroga ventennale della licenza, per consentire alla centrale di continuare a produrre energia fino al 2050. La proposta “è stata messa a punto con uno spirito molto positivo e sembra che entro le prossime settimane potremo spostare la questione dal ministero al Consiglio dei ministri”, ha dichiarato il direttore generale del dipartimento dell’Energia presso il dicastero, Riku Huttunen. Fortum ha fatto domanda per una proroga delle licenze per entrambi i reattori della centrale di Loviisa, risalenti rispettivamente al 1978 e al 1980. Le licenze attuali scadranno, salvo rinnovo, nel 2027 e nel 2030. Huttunen ha aggiunto che l’esecutivo dovrebbe prendere una decisione entro un paio di settimane. (Sts)