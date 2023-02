Lombardia 2023: Pizzul (Pd), se centrodestra si affida a denigrazione dell'avversario vuol dire che non ha idee e proposte credibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi si affida alla denigrazione, pure a pagamento, dell'avversario fa comprendere una sola cosa: non ha idee e proposte credibili e, in più, non ha alcun rispetto dei cittadini che considera come degli sprovveduti da ingannare. Piena solidarietà a Majorino, vittima di questa campagna denigratoria che sono convinto si ritorcerà però contro chi l'ha ispirata e finanziata. I lombardi, tutti i lombardi, riflettano bene sull'opportunità di avere chi si nasconde dietro questi sotterfugi alla guida della regione". Così il capogruppo del Pd nel consiglio regionale della Lombardia, Fabio Pizzul, interviene con una nota in merito alla presunta diffusione sponsorizzata di fake news contro il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, che ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Milano e presentato un esposto all'Agcom dopo quanto scritto oggi dal quotidiano online Fanpage su ipotetici post diffamatori sponsorizzati dal centrodestra e riconducibili all'agenzia di comunicazione che cura la campagna elettorale per Attilio Fontana. "La pagina in questione, dove sono comparsi tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio i due post che mettevano in cattiva luce Pierfrancesco Majorino, si chiama Cronaca-News e da qualche ora – guarda caso -non è più raggiungibile" sottolinea Pizzul.(Com)