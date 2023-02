© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora lanci di fumogeni e sassi davanti al carcere di Opera da parte di chi manifesta per Cospito. Violenti che protestano in favore di un altro violento. Lo ripeteremo ancora e sempre: lo Stato non arretra di un millimetro di fronte a questa follia". Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Com)