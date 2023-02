Medio Oriente: Egitto invita leader di Hamas e Jihad islamico al Cairo per colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha invitato i leader di Hamas e del Movimento per il Jihad islamico palestinese al Cairo per colloqui tesi ad allentare le tensioni con Israele e rafforzare l’unità dei gruppi palestinesi. L'invito è arrivato poco dopo che la scorsa settimana Abbas Kamel, direttore dell'intelligence egiziana, ha visitato Ramallah, dove ha incontrato il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas. Kamel era accompagnato da Ahmad Husni, capo dei servizi segreti della Giordania. Quest’oggi, il segretario generale del Jihad islamico, Ziyad al Nakhaleh, ha incontrato al Cairo il capo dell’intelligence egiziana Kamel con il quale ha discusso “degli ultimi sviluppi a Gerusalemme e in Cisgiordania, in particolare nella città di Jenin", ha affermato lo stesso gruppo polisense in una nota. I miliziani del Jihad islamico vantano una forte presenza sia a Jenin che a Nablus e sono considerati responsabili di numerosi attacchi terroristici contro soldati e civili israeliani nel nord della Cisgiordania. (Cae)