Lazio 2023: fondazione Enpaia, su case a Durigon e Rocca rispettata imparzialità

- In seguito alle polemiche di questi giorni sull'ipotesi di "svendita" di due case nel quartiere della Camilluccia, a Roma, al candidato alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca e al sottosegretario di Stato al ministero del lavoro Claudio Durigon, la fondazione Enpaia, l'ente di previdenza per gli impiegati in agricoltura, chiarisce di aver agito in maniera regolare e imparziale. La fondazione, in una nota, precisa di aver "agito nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità applicando medesime condizioni a tutti i conduttori acquirenti. Lo sconto del 30 per cento, praticato non da oggi ma da quando l’Ente anni fa ha avviato le vendite, è in linea con quanto fatto da tutti gli enti previdenziali nella dismissione del patrimonio immobiliare, diversamente da molti di questi però lo sconto è stato modulato in funzione degli anni di locazione per evitare che conduttori ‘dell’ultimo minuto’ potessero acquisire lo sconto massimo del 30 per cento", si legge nella nota della fondazione. (segue) (Rer)