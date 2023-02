Lazio 2023: fondazione Enpaia, su case a Durigon e Rocca rispettata imparzialità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi, la fondazione Enpaia sottolinea che di tale previsione "si è avvalso non solo il Sig. Durigon ma anche altre persone che si trovavano nella stessa condizione. La fondazione, anche a seguito degli inviti della Corte dei Conti nelle Relazioni annuali al Parlamento degli utili anni, sta dismettendo il proprio patrimonio immobiliare ad uso residenziale che, anche in considerazione della vetustà degli stabili e dei conseguenti alti costi di manutenzione, ha un rendimento vicino allo zero al fine di riallocare le risorse su investimenti immobiliare che diano rendimenti superiori al 3 per cento. Nel 2021 a titolo esemplificativo in questa direzione è stato acquistato il 50 per cento del grattacielo Pwc a Milano". La fondazione Enpaia tiene a precisare anche di aver "conseguito negli ultimi 4 anni notevoli risultati economici chiudendo il 2021 con oltre 38 milioni di utile. Nella certezza di aver fornito definitivamente i chiarimenti di diritto e di fatto su tutta la vicenda, la fondazione Enpaia auspica di non essere tirata ulteriormente in ballo con ricostruzioni e dietrologie che sono contraddette in modo inequivocabile dagli atti assunti", conclude la nota. (Rer)