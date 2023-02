Cile: sale a 22 bilancio vittime incendi forestali nel centro-sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a 22 il numero dei morti negli incendi forestali in corso nel centro-sud del Cile. Lo ha confermato la ministra dell'Interno, Carolina Tohá, secondo quanto riferisce l'emittente "BioBio". Secondo il Servizio nazionale di prevenzione e risposta alle catastrofi (Senapred) sono stati registrati 204 incendi boschivi, di cui 56 controllati e 148 ancora in corso. Per il momento sono state decretate allerte rosse per le regioni di Nuble, Bio Bio e Araucania. Gli incendi, in corso dalla notte di mercoledì, hanno finora consumato oltre 7mila ettari di superficie. (Abu)