Sud Sudan: Papa Francesco, preghiamo affinché il Paese disponga equamente della sua terra

- Papa Francesco, nel suo discorso tenuto durante la preghiera ecumenica a Giuba, ha detto che “nelle nostre parrocchie, chiese, assemblee di culto e di lode preghiamo assidui e concordi perché il Sud Sudan, come il popolo di Dio nella Scrittura, ‘raggiunga la terra promessa’ – ha detto il Pontefice – disponga serenamente ed equamente della terra fertile e ricca che possiede e sia colmato di quella pace promessa ma purtroppo ancora non giunta”. Bergoglio ha parlato anche di pace, che è “non solo una tregua tra i conflitti – ha sottolineato – ma una comunione fraterna, che viene dal congiungere, non dall’assorbire; dal perdonare, non dal sovrastare; dal riconciliarsi, non dall’imporsi”. “Una pace che integra le diversità, che promuove l’unità nella pluralità – ha proseguito Francesco – Questa è la pace dello Spirito Santo, il quale armonizza le differenze, mentre lo spirito nemico di Dio e dell’uomo fa leva sulle diversità per dividere”. Il Papa ha esortato i presenti: “Adoperiamoci, fratelli e sorelle, per questa unità fraterna tra noi cristiani e aiutiamoci a far passare il messaggio della pace nella società – ha invitato il Pontefice – a diffondere lo stile di non violenza di Gesù, perché in chi si professa credente non vi sia più spazio per una cultura basata sullo spirito di vendetta; perché il Vangelo non sia solo un bel discorso religioso, ma una profezia che diventa realtà nella storia. Operiamo per questo: lavoriamo per la pace tessendo e ricucendo, mai tagliando e strappando”, ha concluso. (Civ)