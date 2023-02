Sanità: a Rho (Mi) incontro sul futuro di oftalmologia, ottica e optometria alla presenza dei viceministri Leo e Valentini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oftalmologia, ottica e optometria: quale futuro con le nuove tecnologie", è l'appuntamento organizzato da Fabiano Gruppo Editore – lo stesso di b2eyes ed EyeSee – inserito nel programma fieristico della mostra MIDO Milano Eyewear Show, presso l'Auditorium del Centro Congressi di Fiera Milano – Rho che registrato già oltre il 50 per cento di pubblico in più rispetto al primo giorno dell'edizione 2022. La tavola rotonda inaugurata alla presenza del Viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo e del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini raccoglie alcuni tra i principali esponenti dell'industria e della scienza medica che ruotano attorno alla visione: il settore che, forse più di qualsiasi altro, vede l'incontro tra salute e made in Italy. "Un made in Italy – ha detto il Viceministro Valentino Valentini – del quale dobbiamo tutelare marchi e brevetti, soprattutto nelle fasi iniziali della commercializzazione: è necessario proteggere sia produttori che acquirenti dal grave problema dei marchi contraffatti che sembrano italiani. Il settore dell'occhialeria è una "quintessenza dell'eccellenza italiana, che unisce capacità di design e capacità di produzioni di altissima qualità". "Cosa può fare il decisore politico per venire incontro ad un settore così vivace?", si è chiesto il Viceministro Maurizio Leo. "Un diverso approccio tra fisco e contribuente - ha poi evidenziato - lavorando sulla riduzione del carico fiscale e mettendo in condizione le imprese di avere più risorse. È importante, però, che lo sgravio fiscale venga orientato a produrre investimenti e nuovi posti di lavoro. Penso che, entro giugno, avremo una legge delega per la riforma della fiscalità". (segue) (Com)