Sanità: a Rho (Mi) incontro sul futuro di oftalmologia, ottica e optometria alla presenza dei viceministri Leo e Valentini (4)

- Grandi prospettive ma anche criticità per l'altro grande tema di discussione, la salute, con particolare attenzione alle prospettive dell'oculistica all'interno del SSN. "Il servizio sanitario nazionale ha 45 anni – ha detto il professor Paolo Nucci, Presidente della Società di Oftalmologia Pediatrica e Strabismo –. Nel 1978 era molto efficiente. Oggi, il cambiamento è inevitabile, ma sta a noi decidere dove indirizzarlo. Per esempio, l'oftalmologia diventerà sempre più una disciplina all'avanguardia, dove il Medico sarà chiamato a guidare e impiegare l'intelligenza artificiale e le strumentazioni digitali: basti pensare ai progressi dell'Imaging e della diagnosi AI. Ma, nel contempo, l'oculistica dovrà trovare nuovi modi per mantenere la relazione diretta ed empatica con il paziente". "La tecnologia – conclude Nucci – non può, inoltre, sostituire le risorse pubbliche per i reparti e i pronto soccorso oculistici: risorse che sono sempre più scarse rendendo la situazione dell'oculistica nel SNN ogni anno più precaria". Centrale nel dibattito, infine, anche anche il rapporto tra le diverse professioni che si sono incontrate al MIDO e sono coinvolte nel mondo della visione: aziende, medici e ottici. Marco Procacciante, Ceo Vision Group ha detto in proposito: "Leggiamo nel mercato una dinamica interessante: è aumentata in Italia la ricerca di benessere isico e psicologico e quindi anche visivo; noi dobbiamo intercettare questa dinamica. Sempre più chiara la percezione del consumatore che vede nell'ottico un consulente in questo percorso". (Com)