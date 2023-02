Ambiente: India, Francia ed Emirati annunciano collaborazione su energia, clima e biodiversità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India, Francia ed Emirati Arabi Uniti vogliono collaborare di più nei campi dell’energia, della lotta al cambiamento climatico e della tutela della biodiversità. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto dei rispettivi ministeri degli Esteri. L’iniziativa trilaterale è stata inizialmente discussa lo scorso settembre a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. I tre Paesi “hanno convenuto di stabilire un’iniziativa trilaterale formale con lo scopo di espandere la cooperazione in vari campi di interesse comune. E’ in questo contesto che una telefonata è avvenuta oggi tra i tre ministri per adottare una roadmap per l’attuazione dell’iniziativa”, si legge. L’iniziativa servirà “come un forum per promuovere la progettazione ed esecuzione di progetti di cooperazione nel campo dell’energia”, con un focus su solare e nucleare, nella lotta contro il cambiamento climatico e nella tutela della biodiversità, in particolare nell’Oceano Indiano. Tra le questioni chiave su cui concentrarsi ci sono l’inquinamento derivante dalla plastica monouso, la desertificazione e la sicurezza alimentare nell’ambito dell’anno internazionale del miglio, proclamato dall’Onu per il 2023. India, Francia ed Emirati vogliono anche “assicurare un maggiore allineamento delle rispettive politiche economiche, tecnologiche e sociali con gli obiettivi dell’accordo di Parigi”. Una serie di eventi nell’ambito dell’iniziativa trilaterale saranno organizzati “nel quadro della presidenza indiana del G20 e della Cop28 ospitata dagli Emirati Arabi Uniti nel 2023”. (Frp)