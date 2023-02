Ucraina: Salvini, continueremo a sostenerla, ma Zelensky a Sanremo è inutile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continueremo a sostenere l'Ucraina, ma l'apparizione di Zelensky a Sanremo è inutile per far finire il conflitto". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un incontro con gli elettori in corso Buenos Aires a Milano commentando con i giornalisti l'annuncio della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen di un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia entro il 24 febbraio. "Siamo al sesto pacchetto, settimo, ottavo. Abbiamo fornito ogni tipo di sostegno al popolo ucraino anche prima e continueremo a sostenerlo sperando che si siedano intorno a un tavolo" ha proseguito. "Siamo qua a lavorare per gli italiani, sosteniamo l'Ucraina aggredita", ha aggiunto Salvini , ribadendo di continuare "a essere convinto che un'apparizione a Sanremo tra i Cugini di campagna e Ultimo non penso sia risolutiva per porre fine al conflitto". (Rem)