Cospito: si muove corteo anarchici a Roma, fumogeni rossi e cori contro istituzioni

- Fumogeni rossi e cori: così si sta muovendo da piazza Vittorio verso via Principe Eugenio a Roma il corteo degli anarchici in sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41 bis. Dopo un primo presidio in piazza, durante il quale ci sono stati degli interventi al megafono e un collegamento telefonico con la manifestazione in corso davanti al carcere di Opera a Milano, i manifestanti hanno iniziato a muoversi e ora sono fermi su via Principe Eugenio. "Abbiamo un presidente della Repubblica in odore di mafia", ha detto un militante al microfono. "Abbiamo un primo ministro da cui sono usciti i più efferati assassini, è dalla famiglia della Meloni che escono gli assassini di piazza Fontana, e ora - ha concluso - stanno assassinando Alfredo, che è gente nostra, è uno di noi". Dalla folla si sono alzati diversi cori: "Fuori Alfredo dal 41 bis", "Pagherete tutto, pagherete caro", "Se Alfredo muore bandiere nere al vento, se muore un compagno ne nascono altri cento", hanno urlato, a più riprese, i dimostranti. (Rer)