Cospito: Salvini, governo lavora bene, non c’è bisogno di scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Di abbassare i toni "lo diciamo fin dall'inizio. Non mi ha appassionato il dibattito Donzelli-Serracchiani, quindi visto che c'è di mezzo la violenza e qualcuno tira in ballo mafia e terrorismo" servono "calma, tranquillità e serenità. il governo sta lavorando bene, non c'è bisogno di scontri". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un incontro con gli elettori in corso Buenos Aires a Milano rispondendo ai giornalisti che gli hanno fatto notare che il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha chiesto di abbassare i toni sul caso riguardante l'anarchico in 41 bis Alfredo Cospito. (Rem)