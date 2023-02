Sud Sudan: Papa Francesco, grazie a chi aiuta gli sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nel suo discorso alla Freedom Hall di Giuba dove ha incontrato gli sfollati, ha detto grazie “alle comunità ecclesiali per le loro opere, che meritano di essere sostenute, ai missionari, alle organizzazioni umanitarie e internazionali, in particolare alle Nazioni Unite per il grande lavoro che svolgono”. Tuttavia, ha ammonito Bergoglio, “un Paese non può sopravvivere di sostegni esterni, per lo più avendo un territorio tanto ricco di risorse! Ma ora sono estremamente necessari”. Il Papa espresso il desiderio di “onorare i tanti operatori umanitari che hanno perso la vita, ed esortare al rispetto per chi aiuta e per le strutture di sostegno alla popolazione, che non possono diventare obiettivi di assalti e vandalismi”. “Accanto ai soccorsi urgenti – ha chiarito il Pontefice – credo sia molto importante, in prospettiva futura, accompagnare la popolazione sulla via dello sviluppo, ad esempio aiutandola ad apprendere tecniche aggiornate per l’agricoltura e l’allevamento, così da facilitare una crescita più autonoma. A tutti chiedo con il cuore in mano: soccorriamo il Sud Sudan, non lasciamo sola la sua popolazione, che tanto ha sofferto e soffre”. “In conclusione – ha esortato Francesco – desidero rivolgere un pensiero ai tanti rifugiati sud sudanesi che stanno fuori dal Paese e a quanti non possono rientrare perché il loro territorio è stato occupato. Sono loro vicino e auspico che possano tornare a essere protagonisti del futuro della loro terra, contribuendo al suo sviluppo in modo costruttivo e pacifico”. (Civ)