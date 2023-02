Usa: assistente segretario di stato in Sudafrica, Nigeria ed Etiopia dal 5 al 19 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente del segretario di stato Usa per gli Affari africani, Molly Phee, sarà in Sudafrica, Nigeria ed Etiopia dal 5 al 19 febbraio. La tappa in Etiopia coinciderà con il vertice dell’Unione africana (Ua). Phee, recita una nota del Dipartimento di stato, incontrerà i capi di Stato e i ministri presenti al vertice. Gli Stati Uniti, si legge, ribadiscono il valore di un'Unione africana forte e accolgono con favore la leadership dell'Ua sulla scena mondiale. (Was)