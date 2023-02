Trasporti: Salvini, nel nuovo codice della strada regole a tutela ciclisti e pedoni e per normare i monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo codice della strada su cui sta lavorando il governo ci sono norme per la sicurezza dei ciclisti, dei pedoni, ma anche regole per i monopattini. Per quanto riguarda i mezzi pesanti, però, bisogna anche pensare a chi lavora. Lo ha detto il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un incontro con gli elettori in corso Buenos Aires a Milano rispondendo ai chi gli ha fatto notare che, nei pressi di Piazzale Loreto, è ora in corso una manifestazione per dire basta alle morti dei ciclisti. "Stiamo lavorando al Codice della strada - ha spiegato -, e tra i temi a cui stiamo lavorando da inserire c'è la distanza di un metro e mezzo di sicurezza per superare un ciclista. Ne ho parlato col ministro degli interni, ne parlerò anche con il commissario tecnico della nazionale di ciclismo". "Tutelare ciclisti e pedoni - ha proseguito - sarà una mia priorità, quindi nel codice della strada ci sarà questo intervento. Bisognerà però normare anche i monopattini che a Milano e a Roma non possono fregarsene di tutto e di tutti sfrecciare a 40 o 50 all'ora sui marciapiedi, in contromano, davanti alle scuole. Sarà un codice della strada che riporterà un po' di rispetto sulle strade e sui marciapiedi". E a chi gli ha ricordato che c'è chi chiede di rivedere gli accessi per i mezzi pesanti in città, dopo l'incidente mortale che ha visto coinvolti un camion e una ciclista nel vicino piazzale Loreto, Salvini ha replicato che "a Milano vogliamo lavorare. Poi uno deve rispettare le regole, però non si può impedire alla gente di lavorare". (Rem)