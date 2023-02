Scuola: Acea, al via progetto per sensibilizzare studenti su sostenibilità ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte lunedì 6 febbraio la seconda tappa dell’edizione “Acea scuola” 2023, il progetto educational, realizzato per sensibilizzare i giovani e gli studenti riguardo i temi della sostenibilità ambientale. Quest’anno l’iniziativa, che fa parte di un percorso formativo ideato oltre vent’anni fa dal Gruppo Acea, è stata inserita nella "Mappa della Città Educante 2022/2023" dell'assessorato alla scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, e si articola intorno all’Acea eco village, una piattaforma interattiva, dinamica e stimolante fruibile dagli studenti per giocare, apprendere e riflettere sui temi dell’ambiente e dell’ecologia. Il progetto - che nel 2022 ha riscosso un notevole successo con 25.000 utenti collegati - si rivolge agli studenti del secondo ciclo delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado di Roma e Città metropolitana. (segue) (Com)