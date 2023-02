Ucraina: “Handelsblatt”, la Germania potrebbe fornire fino a 160 carri armati Leopard 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina potrebbe ricevere dalla Germania fino a 160 carri armati Leopard 1. E’ quanto ha appreso il quotidiano “Handelsblatt” da fonti dell’industria della difesa tedesca. Le società Rheinmetall e Ffg Flensburger Fahrzeugbau hanno dichiarato di possedere nei propri depositi rispettivamente 88 e 99 carri armati Leopard 1. Si tratta del predecessore del Leopard 2, di cui Berlino si è impegnata a fornire a Kiev 14 esemplari. Le due compagnie – ha evidenziato il quotidiano – potrebbero riparare una gran parte dei mezzi e renderli disponibili per l’invio all’Ucraina, anche se molti sono attualmente in condizioni scadenti e non è chiaro quanto tempo possa servire a Rheinmetall e Ffg per renderli pienamente utilizzabili. (Geb)