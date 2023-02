Agroalimentare: Tajani, felice di portare in Italia prossimo vertice su sistemi alimentari - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Sono molto felice di aver raggiunto l'obiettivo di portare in Italia il prossimo vertice sui sistemi alimentari, organizzato dalla Fao, che si svolgerà a Roma. Questo è un risultato positivo del Governo a dimostrazione che l'Italia torna a essere centrale in politica estera". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'incontro "Forza Italia, Forza di Governo" in corso oggi a Palazzo Lombardia a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)