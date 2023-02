Cospito: Tajani, assurdo indicare Mattarella come uno dei responsabili del 41 bis - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Mi pare assurdo che si indichi il capo dello Stato come uno degli obiettivi che sono responsabili del 41 bis o della detenzione di un anarchico condannato per reati di terrorismo". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'evento "Forza Italia, Forza di Governo" in corso oggi a Palazzo Lombardia a Milano, nel commentare gli striscioni apparsi alla Sapienza che indicano Sergio Mattarella come uno dei responsabili della situazione di Alfredo Cospito, anarchico in 41 bis al carcere di Opera. (Video: Agenzia Nova) (Rem)