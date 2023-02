Milano: Municipio 2, firmato patto di collaborazione per il "giardino delle meraviglie" in via Bechi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di un primo intervento di pulizia straordinaria dell'area in via Bechi 9, verrà allestito uno spazio verde curato, con arredi e giochi rivolti a bambine e bambini di una fascia d'età compresa tra i sei e i dodici anni e realizzato un parterre sportivo polifunzionale destinato ad attività individuali o di squadra. Ma non solo, perché l'obiettivo è anche quello di dedicare una parte dell'area ad orto condiviso e un'altra a ospitare funzioni per adolescenti e anziani. La superficie totale interessata è di 1.550 metri quadrati ed è qui che convergeranno attività diversissime, da quelle educative e di promozione della cultura e del benessere ai corsi di acculturazione per hobbisti su orto, giardinaggio e apicoltura, capaci di rivolgersi a un pubblico variegato, fatto di bimbi ma anche dei loro genitori e nonni. (segue) (Com)