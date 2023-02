Lazio 2023: D'Amato, legalità e lavoro, portiere in stabili case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legalità e lavoro "sono i temi cruciali per i quartieri periferici. Se sarò eletto presidente è mia intenzione ripristinare la figura del portiere in ogni stabile delle case popolari". Lo dichiara il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato che questa mattina nel quartiere di Tor Bella Monaca ha incontrato l'associazione "Tor più bella". "È importante mettere a disposizione degli inquilini delle figure che possano essere un punto di riferimento per il decoro, la manutenzione e segnalazioni di situazioni che meritano di essere attenzionate - aggiunge D'Amato -. Una volta nelle case popolari esisteva la figura del custode che aveva un alloggio e garantiva il rapporto con gli inquilini e la piccola manutenzione nonché un controllo sulle abitazioni per evitare le occupazioni abusive". (Rer)