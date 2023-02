Lombardia 2023: Sala (FI), partito giocherà un ruolo centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia si merita di proseguire con il buongoverno di centrodestra, in cui Forza Italia giocherà un ruolo centrale. Abbiamo amministratori e candidati molto competenti che, sono certo, sapranno affrontare al meglio le sfide del futuro, sia economiche che sociali. Per questo credo che il nostro partito farà un ottimo risultato non solo in queste elezioni regionali ma anche nel futuro". Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato di Forza Italia, all'evento "Forza Italia, Forza di Governo" in vista delle elezioni regionali in Lombardia del 12 e 13 febbraio dove sono intervenuti il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, la Capogruppo al Senato Licia Ronzulli, i Ministri e Viceministri del partito e il Capogruppo alla Camera Alessandro Cattaneo. All'evento, a cui ha portato un saluto anche il Presidente della Lombardia Attilio Fontana, hanno partecipato numerosi amministratori locali, rappresentanti di Forza Italia e membri di associazioni di categoria. (Com)