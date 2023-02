Migranti: da lunedì l’Austria abolirà i controlli alla frontiera con la Slovacchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì l’Austria abolirà i controlli alla frontiera con la Slovacchia. Lo ha annunciato il ministero dell’Interno di Vienna. I controlli sono stati introdotti alla fine di settembre 2022 in relazione a un aumento dei flussi migratori illegali e alla necessità di arginare la tratta di esseri umani da parte della criminalità organizzata. Per lo stesso motivo, sempre dalla fine dello scorso settembre, anche la Repubblica Ceca ha introdotto controlli al confine con la Slovacchia. Praga ha deciso di abolirli dalla mezzanotte tra oggi e domani. Secondo il ministero dell’Interno ceco, da fine settembre al 25 gennaio la polizia ha controllato oltre tre milioni di persone. Oltre 9.500 sono state fermate e oltre 2.500 sono state respinte. Centoquarantuno persone sono state fermate per il sospetto favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo analoghi dati del ministero dell’Interno di Vienna, le forze dell’ordine austriache hanno invece arrestato 24 trafficanti. (Geb)