Ucraina: il presidente emiratino Mohamed bin Zayed riceve ad Abu Dhabi il leader bielorusso Lukashenko

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed, ha ricevuto quest'oggi presso il palazzo presidenziale di Qasr al Shati di Abu Dhabi il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, in visita di lavoro nel Paese del Golfo. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale emiratina “Wam”, i presidenti hanno discusso dei mezzi tesi a rafforzare i legami "per servire gli interessi dei due Paesi e dei loro popoli". Il leader bielorusso “ha ringraziato sua altezza lo sceicco Mohamed per il caloroso benvenuto, sottolineando l'entusiasmo del suo Paese nel rafforzare le sue relazioni con gli Emirati Arabi Uniti", aggiunge l’agenzia. Secondo un comunicato pubblicato sul sito web presidenziale bielorusso, Lukashenko si sarebbe così rivolto a Mohamed bin Zayed: “Signor presidente, sono una persona molto schietta, quindi sa cosa penso di lei. Ho sempre avuto la massima stima per lei e i suoi amici”. Il mese scorso, Russia e Bielorussia hanno tenuto esercitazioni militari congiunte, suscitando timori a Kiev e in Occidente che Mosca possa usare il suo alleato per lanciare una nuova offensiva di terra contro l’Ucraina. Da parte sua, il leader emiratino ha intrattenuto lo scorso mese di gennaio una conversazione telefonica con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per colloqui sugli ultimi sviluppi dell'invasione russa dell'Ucraina e questioni di interesse reciproco. L’agenzia “Wam” sottolinea che gli Emirati mantengono un “approccio di tipo umanitario” al conflitto russo-ucraino. (Res)