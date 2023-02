Trasporti: Trenitalia, arriva X-Go, il nuovo programma riservato ai clienti che viaggiano con Regionale e Intercity

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenitalia lancia X-Go, il nuovo programma dedicato ai clienti che acquistano viaggi su Regionali e Intercity. X-Go è pensato per accumulare punti ad ogni prenotazione utilizzabili per sconti sui viaggi successivi: a seconda della tipologia e della classe di viaggio si accumulano dei punti, che possono andare da 2 a 9 per i viaggi sugli Intercity e da 1 a 10 per quelli sui Regionali. Ogni 10 punti accumulati si ottengono 3 euro di sconto immediato sull’acquisto del prossimo viaggio. Il programma ha anche tenuto conto di chi si sposta con la bici o con il suo amico a quattro zampe: sugli Intercity, infatti, con il supplemento per il trasporto bici e il trasporto animali si guadagna 1 punto per ogni viaggio acquistato. (Rin)