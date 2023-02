Cospito: Speranzon (Fd'I), di fronte alle minacce stringerci attorno alle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli anarchici "continuano a far sentire alta la pressione della loro mobilitazione, e provando a spaventare qualcuno questa notte hanno imbrattato diverse zone di Venezia con scritte inneggianti al terrorista Cospito e contro la misura del 41 bis. Di fronte a questi gesti non resta che stringerci tutti intorno alle istituzioni per respingere con forza odio e violenza." Lo dichiara Raffaele Speranzon, senatore e vicepresidente vicaro del gruppo di Fratelli d'Italia. (Rin)