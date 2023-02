Ucraina: Odessa senza elettricità, per premier Shmyhal è impossibile un ripristino rapido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino della fornitura di elettricità a Odessa e a parti della regione di cui è capoluogo è impossibile da compiere rapidamente. Lo ha detto il premier ucraino, Denys Shmyhal, dopo che la città è rimasta senza energia elettrica a causa di un’avaria in una sottostazione. “La situazione è difficile, la portata dell’evento è significativa. E’ impossibile un ripristino rapido delle forniture, in particolare all’infrastruttura critica”, ha dichiarato il primo ministro. La medesima sottostazione, ha ricordato Shmyhal, è stata in precedenza più volte danneggiata dagli attacchi missilistici della Russia. “Al momento l’obiettivo primario è quello di ripristinare l’energia per l’infrastruttura critica e gli edifici residenziali, il cui riscaldamento dipende dall’elettricità. Ho ordinato di portare a Odessa tutti i generatori che il ministero dell’Energia ha a disposizione entro un giorno”, ha affermato Shmyhal. (Kiu)