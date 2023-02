Abruzzo: natalità e mortalità imprese, soffrono il Chietino e l'Aquilano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'artigianato, ormai da anni, è in sofferenza e presenta numeri negativi. Il settore rappresenta nel Chietino il 17,4 per cento del totale delle imprese (di queste il 77,9 per cento sono imprese individuali) e nell'Aquilano il 21,5 per cento del totale delle imprese (77,9 per cento imprese individuali). In Abruzzo l'artigianato rappresenta il 19,1 per cento del totale delle imprese (77,6 per cento imprese individuali). Per quanto riguarda il totale delle imprese, in provincia di Chieti le attività registrate sono 44.378, pari al +0,05 per cento. Le iscrizioni sono state 1.850 (+4,09 per cento) e le cessazioni 1.827 (+4,04 per cento), con un saldo pari a +23. Nella provincia dell'Aquila le imprese registrate sono 30.531 (+0,57 per cento), le iscrizioni 1.441 (+4,75 per cento) e le cessazioni 1.267 (+4,17 per cento), con un saldo di +174 unità. In Abruzzo le imprese registrate sono 148.436 (+0,36 per cento), le iscrizioni 6.798 (+4,54 per cento) e le cessazioni 6.254 (+4,18 per cento), con un saldo di +544. "I numeri, come accade ormai da anni, confermano la crisi del settore dell'artigianato – commentano il presidente e il direttore di Confartigianato Chieti L'Aquila, Camillo Saraullo e Daniele Giangiulli – C'è bisogno di riscoprire gli antichi mestieri in chiave moderna, coniugandoli con le nuove tecnologie e con le esigenze di un mercato che si evolve. Se le nuove professioni incalzano, le botteghe di un tempo, che vanno avanti grazie ad un mercato di nicchia, provano a resistere. Non mancano, nel nostro Paese, casi di successo di chi si è aggiornato sfruttando le novità: i cosiddetti artigiani 4.0. In quest'ottica, c'è bisogno di investire sulle nuove generazioni, per sensibilizzarle sulle straordinarie potenzialità che l'artigianato può esprimere". (Gru)