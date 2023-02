Cina-Russia: Pechino, lavorare per rafforzare le relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina vuole lavorare con Mosca per avanzare nelle relazioni bilaterali quest’anno. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri cinese, Ma Zhaoxu, in un colloquio a Mosca con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e i vice ministri Andrej Rudenko and Sergej Vershinin. In colloqui tenuti giovedì e venerdì, rende noto oggi il ministero degli Esteri di Pechino, il vice ministro cinese e la controparte russa si sono scambiati opinioni sulla cooperazione bilaterale e multilaterale e su "questioni internazionali e regionali di interesse comune”. "La Cina è disposta a lavorare con la Russia per concretizzare l’intesa raggiunta dai due capi di stato e per promuovere nuovi progressi nelle relazioni bilaterali nel nuovo anno", ha affermato il viceministro cinese. Secondo quanto scrive il "South China Morning Post" il viaggio del vice ministro cinese a Mosca dovrebbe servire a preparare un viaggio del presidente Xi Jinping in Russia questa primavera. (Cip)