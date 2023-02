Regionali: Gasparri (FI), per sinistra priorità abusivismo e legalizzazione droghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Lasciano veramente perplessi le immagini dei candidati della sinistra che piantano cannabis davanti alla Regione Lazio. Ancora una volta la sinistra dimostra quali siano le sue priorità, più che discutibili: più tasse, più abusivismo e più droghe. La legalizzazione della cannabis, lo ribadisco ancora una volta, in Italia non passerà mai". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri coordinatore romano di Forza Italia. "I danni derivanti dal consumo, soprattutto nei giovani, non vanno sminuiti e non ci sarebbe nessun danno economico per la criminalità organizzata che proseguirebbe i suoi traffici soprattutto tra i minori. Il consumo di qualsiasi sostanza stupefacente rappresenta il contrario della libertà e va combattuta in ogni sede moltiplicando invece le politiche del recupero, della prevenzione e della corretta informazione soprattutto tra i ragazzi. Per fortuna - conclude - la sinistra sarà spazzata via dalla Regione Lazio e le politiche della nuova amministrazione di centrodestra andranno in tutt'altra direzione". (Rin)